Le balle del Nyt sul flop della globalizzazione modello Suez

No, la vicenda della nave Ever Given non è un modo per smontare il capitalismo internazionale. Piuttosto ci ricorda quanto sia importante tenere conto degli eventi poco probabili ma potenzialmente distruttivi

La globalizzazione ha fallito: lo dimostra, secondo un lungo articolo di Peter Goodman sul New York Times, la vicenda della nave Ever Given, che per giorni ha ostruito il canale di Suez. Il commercio internazionale è tornato sulle rotte pre-1869, quando le merci provenienti dall’Asia dovevano doppiare il Capo di Buona Speranza. La riduzione dei costi dei trasporti e delle comunicazioni e il progresso tecnologico hanno consentito alle imprese di ottimizzare le catene del valore e ridurre al minimo i magazzini. “Questi stessi avanzamenti – ha scritto il giornalista inglese – hanno creato delle vulnerabilità”: non solo decine di navi sono rimaste in attesa che l’ostacolo fosse rimosso o si sono date alla circumnavigazione dell’Africa, ma – quando arriveranno a destinazione – troveranno i porti intasati, con ulteriori ritardi. Fattualmente è tutto vero. Ma cosa dovremmo dedurne?