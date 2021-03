Canale di Suez, la Ever Given inizia muoversi

Il picco di alta marea di 2,1 metri del plenilunio e l'arrivo di 12 barche da traino hanno spostato la nave che adesso è "all'80% nella giusta direzione" secondo l'Autorità del Canale di Suez. La Ever Given, una portacontainer lunga 400 metri che si era arenata nel canale lo scorso martedì, ha iniziato a muoversi e a galleggiare: da giorni le autorità sono al lavoro per cercare di disincagliare la nave e ripristinare così la circolazione del traffico in acqua.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni