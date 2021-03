L'ingorgo nel canale di Suez

Un’arteria fondamentale dell’economia mondiale passa per il canale di Suez, ora quella arteria è ostruita e lo sarà per settimane forse per mesi. Quando si parla di globalizzazione tutti pensiamo ai voli aerei, ma se questo è vero per le persone, non lo è per le merci che sono l’alfa e l’omega del mercato mondiale. E le merci viaggiano via nave. La marina, superata dall’aviazione nei giochi di guerra, resta dominante nei giochi dello scambio. Una balena d’acciaio lunga 400 metri, la portacontainer Ever Given, proprietà della compagnia taiwanese Evergreen (numero quattro al mondo in questo campo), s’è incagliata all’imbocco del canale di Suez e non riesce più a muoversi. I tentativi di liberare la prua con le ruspe finora sono falliti, secondo i tecnici ci vorranno settimane prima di togliere il tappo che interrompe un enorme flusso di merci, alcune delle quali di primaria importanza. Di lì passa il 30 per cento dei container, il 10 per cento delle merci, il 4,4 per cento del petrolio.

