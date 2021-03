Il gomblotto di Suez

Davanti alle immagini delle torri di container e dei cargo in doppia fila, bloccati nell’ingorgo di Suez, pensavo come tutti all’impatto della globalizzazione sulle nostre vite, cioè alle sorti della mia credenza shabby chic, “effetto anticato”, ordinata su Amazon tre settimane fa. Sarebbe già arrivata se non si fosse messa di traverso la Ever Given, e a quest’ora avrei finito il trasloco. Non ero andato da Ikea anche per evitarmi l’ingorgo sul Grande raccordo anulare, mi sono ritrovato travolto in quello di Suez. Un manifesto della globalizzazione. Ne “Il vedovo”, il capolavoro di Dino Risi, l’improvvisa chiusura del canale di Suez incombe sulle finanze di Alberto Sordi, romano trapiantato a Milano in cerca di fortuna. “Prima me lo chiudete, poi lo riaprite, proprio nel momento in cui sto speculando sulla benzina…”. Sordi, “cretinetti”, provava a spiegare all’amante i fasti dell’economia del boom con la chiusura e la riapertura di Suez. Anche lui era un profeta della globalizzazione. Il film è del 1959. Eravamo a ridosso della crisi innescata dalla nazionalizzazione del canale voluta dal presidente egiziano, Nasser, e Suez era sulla bocca di tutti.

