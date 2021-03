Gratteri sposa le tesi dei negazionisti del Covid

Che cosa ci fa un importante Procuratore capo della Repubblica in compagnia di due dei peggiori negazionisti del Covid, antivaccinisti e diffusori di pericolose fake news? D’accordo, uno dei due è un suo collega magistrato, ma tanto basta a giustificare la condivisione di tesi cospirazioniste e completamente deliranti su un presunto colpo di stato globale orchestrato da Big Pharma, Oms, Bill Gates, Soros e Rockefeller attraverso l’uso pretestuoso della pandemia? E’ sufficiente per legittimare chi, a fronte di oltre 100 mila morti nel 2020, definisce il coronavirus “una banale influenza” e dichiara che “il Covid non ha ucciso nessuno!”?. Per capire il livello di equilibrio mentale, si tratta di persone che sostengono che a uccidere non è stato il virus ma i medici che avrebbero adottato terapie sbagliate. Che definiscono i vaccini “acqua di fogna”. Che parlano di una “falsa pandemia”, rispolverando gli argomenti e il linguaggio dell’antisemitismo più becero: “Vogliamo dire chi comanda nel mondo? Comandano gli ebrei! Sta tutto in mano a loro! Tutte le lobby economiche e le lobby farmaceutiche, hanno tutto in mano loro… la grande finanza…”. E’ rispetto a queste affermazioni che dovrebbe fare chiarezza il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, autore della prefazione a un libro appena pubblicato dei negazionisti Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, dal titolo: “Strage di Stato – Le verità nascoste della Covid-19”.

