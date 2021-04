Mari tempestosi

Narra Plutarco che il primo blocco del canale che allora collegava il Nilo al Mar Rosso fu colpa di Cleopatra, nel 30 avanti Cristo. Per sottrarre il tesoro al vincitore Ottaviano la regina fece caricare le sue navi e le mandò sulla sottile striscia d’acqua tracciata dal faraone Nekao sei secoli prima e trasformata in percorso navigabile dal persiano Dario dopo la sua conquista dell’Egitto. Fu un totale disastro, gran parte del percorso era ormai coperto di sabbia e in mano a tribù ribelli; fallì anche il tentativo di far scivolare i vascelli su un sistema di tronchi. Due millenni dopo, nel 1956, Gamal Abd el-Nasser, presi i pieni poteri al Cairo, nazionalizzò l’istmo espropriando la compagnia franco-inglese che lo controllava da quasi un secolo. Scoppiò un conflitto armato: l’Unione sovietica al fianco dell’Egitto contro Francia, Gran Bretagna e Israele. Gli Usa si schierarono con l’Urss imponendo agli europei di ritirarsi soffocando così gli ultimi vagiti coloniali. Nel 1967, durante la guerra dei sei giorni, gli israeliani occuparono il Sinai e la sponda orientale del canale che venne chiuso dagli egiziani: 15 navi da carico (la Yellow Fleet) rimasero intrappolate per otto anni.

