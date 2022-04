La Russia riduce la produzione di petrolio e lo vende a sconto. Le sanzioni stanno funzionando

Troppo rischio, basta così. Russel Hardy che da Ginevra guida le sorti di Vitol, il più grande trader indipendente di greggio del mondo, ha detto che intende interrompere del tutto le transazioni con il petrolio in arrivo dalla Russia entro la fine di quest’anno. Un vero e proprio colpo di scena perché la boutique ginevrina, al pari dei rivali di Trefigura, da sempre fa da ponte finanziario tra Mosca e i compratori finali garantendo la liquidità necessaria. Ma sotto i cieli della guerra i margini di garanzia chiesti dalle banche sono cresciuti a dismisura: per un contratto di vendita sul gas naturale da 97 dollari al megawatt mi sono sentito chiedere un anticipo di 85 dollari, si è lamentato Hardy in un convegno del Financial Times.

