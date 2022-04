Il piano del governo per stare senza gas russo dal Primo Maggio

Il blocco delle forniture dalla Russia non è più un tabù. Draghi non esclude più di dover fare a meno delle importazioni russe a partire da maggio. La diversificazione è a buon punto, ma nell'immediato servirebbe una riduzione dei consumi

Palazzo Chigi si sta preparando per fare a meno del gas russo dal Primo Maggio, sia nel caso l’Europa dovesse decidere di estendere le sanzioni sia nel caso, più remoto, in cui dovesse essere il Cremlino a bloccare le forniture. Non vuol dire che l’Italia è in grado di sostituire immediatamente il gas russo, ma che si sta predisponendo all’eventualità di uno stop immediato. Cosa che necessariamente comporterà una riduzione dei consumi.