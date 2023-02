Idee contro il rifiuto a priori delle differenziazioni territoriali nell'insegnamento

Nello scorso mese di novembre, a governo appena insediato, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha presentato alle regioni la bozza di disegno di legge “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116 della Costituzione”, un provvedimento poi approvato in fretta e furia dal Consiglio dei ministri il 2 febbraio. Una data scelta, non a caso, a ridosso delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Non a caso perché il tema dell’autonomia serve più per la propaganda politica che per il merito delle questioni. Nel merito delle competenze di stato e regioni è difficile pensare che il governo possa davvero impegnarsi contemporaneamente nel Pnrr e nell’autonomia differenziata. Praticamente tutto il Pnrr necessita di un coordinamento centrale. In materie come l’energia, i trasporti, le politiche industriali il tema è semmai se il coordinamento debba essere europeo.

