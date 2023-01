Il falso egualitarismo nel dibattito sui salari dei prof aggiornati su base territoriale

Per inquadrare correttamente la proposta del ministro Valditara di differenziare geograficamente i salari degli insegnanti in funzione del costo della vita occorre partire da alcuni fatti, solo apparentemente lontani. Siamo tutti d’accordo che, a parità di altre condizioni, avere a disposizione un certo reddito annuale – diciamo 30 mila euro – in Germania è peggio che avere lo stesso reddito in Portogallo, dove il costo della vita è più contenuto. Per questo motivo, per confrontare il grado di sviluppo economico tra diversi paesi, si usa una misura di reddito (il pil pro capite) misurata però in modo che tenga conto del diverso costo della vita (“a parità di potere d’acquisto”). In modo più scanzonato, già dal 1986 l’Economist confronta il costo della vita nei diversi paesi del mondo con il “Big Mac Index”, utilizzando il prezzo del celebre panino. Questi due esempi sono accomunati dalla razionalità economica e, più semplicemente, dal puro buonsenso: non conta il valore nominale del denaro, ma la quantità di beni che quel denaro permette di acquistare che, a sua volta, dipende dal livello dei prezzi. Non è un caso che oggi, in tempi di inflazione elevata, siamo tutti preoccupati per la perdita di potere d’acquisto dei salari, in genere fissati nominalmente. Temiamo giustamente, per dirla con gli economisti, che scenda il nostro reddito in termini reali.

