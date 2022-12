La storia ci dice che nazionalizzare Ilva è una pessima idea

Su molte aziende strategiche italiane incombe la tentazione della nazionalizzazione. Ma non è affatto detto che sia la soluzione migliore. Certo spesso i lavoratori e i territori sono più tranquilli se il proprietario è lo Stato ma le grosse aziende hanno bisogno della disciplina di mercato per funzionare, soprattutto se vendono prodotti in mercati altamente competitivi. Nel caso di Ilva, già il governo Conte II fu tentato dalla nazionalizzazione quando i Mittal volevano abbandonare gli impianti in seguito alla cancellazione dello scudo penale. Nel 2019 il Parlamento votò a maggioranza un emendamento che toglieva lo scudo penale agli amministratori in caso di superamento dei limiti delle emissioni e i Mittal sostennero che una tale violazione del contratto giustificasse un loro recesso. Il governo del tempo però decise che non era il caso di imbarcarsi in anni di contenziosi giudiziari ed era meglio venire a patti. In fondo i Mittal sono il più grande produttore mondiale di acciaio e sarebbe difficile avventurarsi in un tale mercato così competitivo con una azienda nazionale in litigio con i vecchi proprietari.

