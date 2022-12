Il governo Meloni ha esteso l'utilizzo dei voucher: una valutazione sine ira et studio

Aiutano a combattere il lavoro nero? A volte. Il compromesso raggiunto è sbagliato? Non proprio. Oggi beneficeranno dello strumento circa 50 mila lavoratori, ma a coprire il resto dell'occupazione povera non c'è il salario minimo come negli altri paesi

Il governo Meloni ha esteso l’utilizzo del voucher-lavoro fino a 10 mila euro annui, dopo che questo era stato usato in forma cartacea per diversi anni e poi radicalmente riformato nel 2017 dal governo Gentiloni fino a diventare un “contratto elettronico” di prestazione di lavoro occasionale.

Ma cosa è il voucher se non il parente povero del salario minimo legale? Da decenni tutti i paesi si sono posti il problema di coprire con qualche forma di garanzia il lavoro occasionale o ad ore, il lavoro che spesso fanno gli studenti o gli immigrati o anche molti lavoratori nei mestieri più semplici della ristorazione (il catering occasionale per esempio), del turismo, il lavoro domestico e l’agricoltura.