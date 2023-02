Governo e opposizione sbagliano: il nodo non è il Jobs Act ma i salari

Quella sul lavoro è stata una riforma importante. E in questa fase non è certo il numero degli occupati a preoccupare. Ecco perché invece che continuare a criticare quella legge bisognerebbe fare di più sulla questione demografica e sull'aumento degli stipendi

Una recente nota sul mercato del lavoro di Banca d’Italia, ministero del Lavoro e Anpal dà notizie positive: “Nel complesso del 2022 sono state create 380.000 posizioni lavorative di dipendenti del settore privato, un valore superiore a quello registrato nel 2019”, mentre “il numero dei disoccupati è diminuito di 120.000 unità”. L’analisi sottolinea come la crescita sia riconducibile esclusivamente ai contratti a tempo indeterminato. E’ tornato il posto fisso: si assumono nuovi lavoratori direttamente a tempo indeterminato o si stabilizzano contratti a termine. Se poi andiamo a vedere da Istat come cambia lo stock di occupati totali (inclusi gli autonomi e i dipendenti pubblici) vediamo che il numero di occupati è ai valori massimi da 30 anni e il tasso di occupazione supera per la prima volta il 60 per cento. Invece i tassi di disoccupazione e inattività scendono rispettivamente al 7,8 per cento e al 34,3 per cento.