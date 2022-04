L'impatto del taglio del gas russo non è alto, ma servono altre politiche per creare un consenso

L’aggressione dell’Ucraina avrà un impatto economico che, da qualche settimana, si prova a stimare. Nel caso russo la previsione è di una caduta del pil nell’ordine del dieci per cento, nel caso dell’Europa di un caduta, ma solo nel peggiore dei casi, nell’ordine di pochi punti percentuali. La previsione sull’Ucraina, invece, non è possibile per le troppe distruzioni che sta subendo. Le previsioni dipendono da molti fattori, dall’impatto delle sanzioni, da come finirà lo scambio di materie prime non rinnovabili, nonché, la variabile cruciale, dalla durata della guerra. La previsione finisce così per dipendere da fattori che non hanno una storia pregressa cui rifarsi, e questo la rende ancora più controversa.

Serve tentare lo stesso una previsione per poi agire di conseguenza? Sì, perché altrimenti finirebbero per prevalere non le previsioni, per quanto imprecise, ma le predizioni. Queste ultime sono le protagoniste dei talk show. Annunciano una crisi drammatica, quando si morirà di freddo, quando la benzina costerà cifre impossibili, quando il prezzo degli alimenti esploderà, quando le fabbriche saranno chiuse e la disoccupazione dilagherà. Con le predizioni che annunciano la catastrofe trae alimento l’idea che è meglio se l’Ucraina si arrende, perché la scelta di stare dalla parte degli aggrediti è per gli europei troppo onerosa, ma lo è anche per gli ucraini, dal momento che, non venendo aiutati, saranno sconfitti dalla potenza maggiore. Vale il contrario con le previsioni che, mostrando un sacrificio modesto per gli europei, giustificano lo stare dalla parte degli ucraini. Le predizioni e le previsioni portano così a conclusioni politiche e militari opposte.

Abbiamo due previsioni, una sulla Germania (Vox.eu, “What if Germany is cut off from Russian energy?”), e una sull’Europa, con riferimento particolare alla Francia (Conseil d’analyse économique, “The Economic Consequences of a Stop of Energy Imports from Russia”). Le due previsioni tengono conto della reazione dell’economia allo choc simulato. Le predizioni, che annunciano la catastrofe, invece, non tengono conto della reattività dell’economia; per loro arriva lo choc ma poi nulla si muove, come accadde ai dinosauri di fronte all’asteroide. Le due previsioni provano a stimare le reazioni dell’economia anche perché l’esperienza degli ultimi due choc, quello di Fukushima e quello del Covid, conforta, in quanto mostra che l’economia reagendo riesce a contenerne gli effetti negativi.

