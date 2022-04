Senza più clienti russi, bloccati o sanzionati, l'universo del lusso si riposiziona

Forse ha ragione chi, come noi del Foglio da più di un mese, si dice convinto che al crollo del regime russo contribuirà la frustrazione dei rich russian kids, i figli viziatissimi dell’oligarchia russa con le loro carte di credito no limits ma al momento inservibili, da anni di stanza nella “decadente Europa occidentale”, come dice Vladimir Putin al popolo che non può permettersi l’eterna vacanza a Montecarlo e che dunque può scaldarsi di integrità morale al sol dell’avvenire. Qualche giorno fa, superando in severità perfino la stretta sanzionatoria di Bruxelles, la maison Chanel ha fatto sapere di aver limitato la vendita dei propri capi, accessori e gioielli ai cittadini russi in ogni città del mondo, a meno che non provino, documenti alla mano, di non essere residenti nella madrepatria e di non avere intenzione di esportare i propri acquisti in Russia. Dovranno insomma dichiarare per iscritto di voler fare uso personale dell’eventuale modello di borsa 2.55 che intendono acquistare, come tossici con la tentazione dello spaccio o buyer di moda disonesti che praticano il cosiddetto “mercato parallelo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE