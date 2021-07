Spendere come mercato comanda

Beppe Provenzano si è risentito perché qui fu criticato e come sempre in questi casi ne è uscita anche un po’ una caricatura delle sue idee. Niente di più normale, credo. Per lui Draghi deve liberarsi di consulenti liberisti o come si dice neoliberisti perché sta gestendo il debito buono in una cornice di spesa pubblica anticiclica fortemente neokeynesiana. Per gli scrittori liberisti di qui con le sue critiche contro i consulenti a suo giudizio eterodossi Provenzano incorre in una specie di reazione-rivoluzione anticulturale e intollerante di tipo neomaoista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni