Cent'anni di partito unico

Il 2021 è un anno cruciale per la legittimazione della politica cinese: è l’anno degli anniversari più importanti. Il primo ottobre prossimo si celebreranno i cento anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese. Oggi, primo luglio, si festeggiano invece i cento anni dalla fondazione del Partito comunista cinese, il partito unico che governa la seconda economia del mondo ininterrottamente da un secolo. E’ una data simbolica: nel suo discorso “di fondazione” del 30 giugno 1949, Mao Zedong inizia dicendo che quel giorno “si celebra il fatto che il Partito comunista cinese abbia vissuto già ventotto anni. Come un uomo, un partito politico ha la sua infanzia, la sua giovinezza e la sua vecchiaia. Il Partito comunista cinese non è più un bambino ed è diventato adulto”. E poi proseguiva: “Quando un uomo raggiunge la vecchiaia muore; lo stesso vale per un partito. Quando le classi scompariranno, tutti gli strumenti della lotta di classe – i partiti e la macchina statale – perderanno la loro funzione, cesseranno di essere necessari, quindi progressivamente appassiranno e termineranno la loro missione storica; e la società umana passerà a uno stadio più elevato”. Per Mao è la borghesia a volere la continuazione della macchina statale: “Hanno paura di parlare dell’estinzione delle classi, del potere statale e dei partiti. Noi, al contrario, dichiariamo apertamente che ci stiamo adoperando per creare le condizioni che porteranno alla loro estinzione”. Cento anni dopo, il Partito comunista cinese è ancora lì, al potere a Pechino, e non ha alcuna voglia di estinguersi, anzi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni