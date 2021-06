La corrente "Mao" del Pd. Provenzano ragiona sulla fine del capitalismo

Provenzano vede nella pandemia l'occasione per rilanciare il comunismo. Cuperlo contesta Veltroni che rimprovera gli appelli contro i liberali. E' più di un'opinione. E' una cellula Pd che vuole la piazza e non ama Draghi

Roma. Lo hanno chiamato il “mondo di dopo” ma ricorda le ossessioni di prima. Attenzione. Non è più, e solo, l’opinione di un vicesegretario, l’indigestione di Giuseppe Provenzano, che la notte si addormenta con i libri di Marx sul comodino e che immagina per Enrico Letta un futuro da “grande timoniere”. Nel Pd si sta facendo largo una nuova corrente che tifa contro il governo, che sogna di fare dell’Italia una specie di kolchoz, che profetizza la fine del capitalismo. E’ la corrente “indietro tutta”. E’ quella che ha preso come pretesto la nomina di due economisti liberali a Palazzo Chigi, Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi, ma solo per venire allo scoperto, solo per poter dire “ecco chi siamo”.