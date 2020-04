Milano. Riaprire i negozi per bambini – come prevede l’ordinanza del governo del 10 aprile - rischia di essere un’impresa più difficile del previsto sia perché alcune regioni come Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno deciso di prolungarne la chiusura per motivi di sicurezza sia perché in tanti casi queste merci sono vendute insieme con altri articoli su cui pende ancora il divieto. “L’Italia del dopo Pasqua riapre con una babele di provvedimenti che aumenta il caos nel settore del...

