Cosa ci dice la valutazione del 5G cinese come primo atto rossogiallo

Roma. Come primo atto il governo Pd-M5s nel Consiglio dei ministri di giovedì, successivo al giuramento, ha deciso di valutare gli acquisti di forniture cinesi per la costruzione della rete di telecomunicazione di quinta generazione (5G) esercitando il potere di “golden power”. Il decreto che dava maggiori poteri di scrutinio al governo sarebbe decaduto il 9 settembre e l’esecutivo appena insediato ha dovuto agire con urgenza per dare una valutazione e non svincolare gli operatori telefonici da qualsiasi obbligo di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.