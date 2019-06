Quello che Draghi (non) ha detto al governo gialloverde

Da Vilnius, dove ha annunciato i nuovi step di politica monetaria della Bce, Draghi ha speso alcune parole sull'Italia. Poche ma chiare, quelle che commentano l'ipotesi di stampare una valuta parallela: "I minibot? O sono moneta, quindi una cosa illegale, o sono altro debito e quindi lo stock sale. Non mi sembra che i mercati valutino positivamente questa idea – ha risposto il governatore della Bce a un giornalista – Ma mi fermo qui", ha aggiunto. Draghi, d'altra parte, è stato uno dei primi a fare notare al governo gialloverde che commenti e dichiarazioni possono influenzare anche le reazioni dei mercati. Meglio essere prudenti, soprattutto nel commentare misure che potrebbero preludere a un'uscita dalla moneta unica.

Il governatore non si è sbilanciato neppure nel commentare la trattativa tra la Commissione europea e il governo Lega-M5s sulla procedura di infrazione per debito – "Non siamo noi gli interlocutori", ha precisato – ma le sue dichiarazioni non lasciano spazio a interpretazioni: all'Italia serve credibilità. "Non credo che all'Italia sarà chiesta una riduzione rapida del debito perché per far scendere il debito occorre tempo – ha dichiarato Draghi – ma il piano deve essere credibile e la credibilità si misura su come si struttura il piano e sulle azioni che si mettono in campo per attuarlo: credo che questo sia quello che si aspettano tutti".

Tra le righe, c'è una morale sottintesa ai due messaggi che Draghi ha inviato all'Italia: discutere di minibot, di valute parallele, di monetizzazione del deficit, allontana il governo da qualsiasi dimostrazione di credibilità. Tuttavia, non servono lunghi sproloqui per capirlo.