Ue-Italia: commissario Oettinger minaccia procedura di infrazione per disavanzo eccessivo

- Si accende la nuova disputa sul bilancio tra Italia e Commissione europea. In un'intervista all'emittente televisiva tedesca “n-tv”, il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. In particolare, Oettinger ha affermato: “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura di infrazione”. Il riferimento è ai dati sul rapporto tra deficit e Pil dell'Italia, che secondo Bruxelles è del 2,5 per cento, di gran lunga superiore al 2,04 per cento precedentemente concordato tra la Commissione e il governo italiano dopo una lunga disputa. “L'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona”, ha aggiunto Oettinger. Nella giornata di oggi, la Commissione europea esaminerà i progetti di bilancio degli Stati membri dell'Ue e potrebbe decidere di avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia.