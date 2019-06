Dal caos non ci si salva con la flat tax

La seconda stima dell’Istat sul pil italiano del primo trimestre 2019 si è abbattuta sul governo gialloverde come una rasoiata. Infatti, vi è stata una revisione al ribasso del mini rimbalzo che aveva fatto inizialmente esultare l’esecutivo e che ha interrotto la recessione “tecnica” verificatasi negli ultimi due trimestri dello scorso anno. Abbiamo invece appreso dalla seconda stima Istat che la crescita congiunturale italiana nel primo trimestre 2019 è stata soltanto dello 0,1 per cento (non dello 0,2 per cento...

