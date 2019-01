Sorpresa! E’ tornata l’austerità, ma è quella peggiore possibile

Sorpresa. È tornata l’austerità. A certificarlo è il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria nel documento “Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica” disponibile sul sito del ministero. Per avere la conferma che nel biennio 2020-’21 il governo è intenzionato a infliggere al paese dosi massicce di austerità è sufficiente guardare l’andamento dell’avanzo primario strutturale, ossia della differenza – corretta per il ciclo economico – tra entrate e spese al netto di quella per interessi e delle misure...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.