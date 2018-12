Roma. Alla vista della prima piazza torinese pro Tav, un mese fa, Beppe Grillo aveva scritto un vade retro preventivo all’indirizzo della “borghesia” come “punto di riferimento della noia del vivere”. E a vederli in piazza per la Tav, quelli che l’ex comico e demiurgo del M5s descriveva come borghesi risorti dalle ceneri, aveva provato “un senso di nostalgia e affetto per i tempi andati… Tutta quella dissimmetria ideale e fattiva fra l’enorme buco da fare, le tonnellate di polveri,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.