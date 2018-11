Senza lavoro non si governa

A differenza di piazza Castello a Torino per la Tav, del ribollire del nord, e ora di Milano per la protesta delle categorie produttive, artigiani veneti in testa, c’è una piazza che non si vede, ma pure è lì, con l’evidenza dei numeri: è la piazza dei disoccupati, in aumento grazie al governo del popolo. A settembre le domande di disoccupazione sono aumentate del 5,8 per cento rispetto al 2017, cioè 80.370 persone. Gli occupati a tempo indeterminato sono calati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.