Italia e Ue cercano un'intesa sulla legge di stabilità

- Nei prossimi giorni, l’Italia e la Commissione europea lavoreranno insieme per trovare un’intesa sulla legge di stabilità per il 2019, bocciata da Bruxelles che ha richiesto l'avvio di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti del paese. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, ricordando come per la Commissione l’Italia abbia infranto le regole europee approvando una legge di bilancio che non prevede una riduzione del debito. Dopo la cena di lavoro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, avvenuta il 24 novembre scorso, un portavoce di Bruxelles ha affermato che “il lavoro continuerà nei prossimi giorni per avvicinare i rispettivi punti di vista e cercare una soluzione rivolta verso il futuro”. In Italia, il debito pubblico è intorno al 130 per cento del Pil, il dato più elevato dell'Eurozona dopo quello della Grecia, al 180 per cento.