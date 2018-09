Di Maio, chiudere i negozi non è una festa

E’ difficile dire se per il benessere delle famiglie sia preferibile non avere un parente che lavora (e guadagna) la domenica o passeggiare per i saloni Ikea, che nel giorno del Signore resta aperta. Nessuno può dire a un altro come passare la domenica, se al lavoro oppure accarezzando l’idea di comprare una libreria Billy. Tuttavia la proposta del ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, di proporre una legge per vietare a esercizi e ai centri commerciali di aprire nei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.