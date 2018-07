Sergio Marchionne ha rotto tante regole, anche quella antica secondo cui dei morti non si può che parlare bene (“de mortuis nihil nisi bonum”). Anche nella malattia, grave e improvvisa che lo ha spento, non gli sono state risparmiate dure critiche, rispettose da chi lo considerava un avversario ma addirittura offensive nei commenti di chi lo ha sempre visto come un nemico di classe. E forse è giusto, o comunque normale, così: che un uomo di rottura e di cambiamento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.