E' morto Sergio Marchionne

E' morto questa mattina Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca ricoverato dal 27 giugno all'ospedale universitario di Zurigo per un intervento alla spalla. Da sabato scorso le sue condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate e il consiglio di amministrazione ha nominato il suo successore, Mike Manley, che proprio oggi incontrerà gli analisti per presentare i risultati dell'ultimo trimestre. Marchionne aveva compiuto a giugno 66 anni.

Qui nei giorni scorsi abbiamo raccontato il suo lavoro a capo del gruppo automobilistico che ha amministrato dal 2004, salvando la Fiat da un fallimento annunciato.

Marchionne, il gran borghese che non ha conquistato l’Italia Chapeau a Marchionne, anche se non è riuscito a trasmettere sulla scala della politica e dell’immaginazione sociale i criteri che ha incarnato e lo spessore della sua esperienza

L’oscena borghesia accanto a Marchionne I capitani non coraggiosi fanno a gara nell’apologia di Marchionne dopo averlo lasciato solo nelle sfide decisive. Come nasce e cos’è l’isolamento scandaloso di un establishment italiano condannato al consociativismo

Sergio Marchionne Ritratto dell'uomo che due mesi e mezzo fa, ha stretto un accordo con la General Motors di Detroit che sanciva un divorzio e scongiurava l’ipotesi di una causa legale tra la Fiat e il primo costruttore di automobili del mondo

Così Marchionne ha rivoluzionato le relazioni industriali insieme a noi Marchionne ha portato al centro le fabbriche e le persone producendo gli choc riformisti di cui l’Italia ha bisogno, ma che vengono respinti da chi non ha il coraggio di cambiare. Il racconto del capo dei metalmeccanici della Cisl

Sergio Marchionne, il grande Marchionne ha costruito un impero transatlantico con beneficio per l’Italia. Perché mancherà alla Fiat (a noi) e perché i suoi critici dovranno ricredersi

Marchionne “one man risk” per i titoli della galassia Agnelli Investitori spaventati dall’incertezza. Ma il fondo Columbia Threadneedle Investment spiega perché non ha venduto e non venderà neanche un’azione di Ferrari

E’ il meridionalismo di Marchionne l’alternativa al reddito di cittadinanza Lo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco, trasformato in un modello industriale, è la prova che il cambiamento al sud è un problema di tara culturale

Con il braccio destro Altavilla se ne va un altro pezzo di Marchionne da Fiat Con la sua uscita l’azienda perde un campione del marketing e del prodotto. Sotto la sua guida l’area Emea (Europa, medio oriente e Africa) del gruppo ha realizzato risultati finanziari sempre in crescita