Si scalda l’indicibile battaglia dei tassi

L’Amministrazione americana ha segnalato che l’Europa non sarà, per ora, oggetto di tariffe all’importazione d’acciaio e alluminio come lasciavano prevedere le strombazzate minacce del presidente Donald Trump. La vecchia tattica europea di rappresaglia sui prodotti iconici del made in Usa, tipo moto Harley e jeans Levi’s, non ha certo avuto rilevanza. Dopo avere risparmiato anche i vicini Canada e Messico, Washington ha infatti un solo obiettivo che si chiama Cina con il proposito di quietarne l’esuberanza tecnologica. Tuttavia gli Stati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.