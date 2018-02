La carica dei "banchieri ibridi"

Jerome Powell è entrato in punta di piedi alla Federal Reserve. Al debutto in pubblico da presidente, ieri in audizione al Congresso, ha reiterato le posizioni note della Fed per un graduale rialzo dei tassi mentre l’economia è in recupero. L’ipotesi “non esclusa” di quattro aumenti quest’anno, anziché tre, ha spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury e frenato un po’ Wall Street. La Borsa ha comunque reagito in modo composto rispetto ai recenti picchi di volatilità. Siccome Powell...

