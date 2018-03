La pazienza dei mercati è limitata

L’annuncio di BlackRock, il maggiore fondo di investimenti al mondo, che svaluterà i titoli di stato italiani rompe la tregua dei mercati dopo il 4 marzo. Incrina l’illusione che poco potrà accadere all’economia in quanto “si governa da sola”, come la molto citata Spagna di Mariano Rajoy o addirittura la Germania per sei mesi senza esecutivo. Smentisce i populisti che affermano che non prenderanno lezioni dall’Europa ma saranno loro “a dire che cosa fare a Bruxelles”. Scott Thiel di BlackRock...

