Illustri accademici, premiate con il Nobel una donna che con smisurato talento racconta il mondo

Illustrissimi accademici di Svezia, prima che venga da Voi proclamato il Nobel per la letteratura (tanti onori e la bella sommetta di 850 mila euro, gli interessi sul patrimonio di chi inventò la dinamite) avremmo qualche umile questione da porre. Si potrebbe – magari prima che vi mettano sotto indagine un’altra volta per le mani lunghe, e non proprio sui libri che dovreste leggere – dare un Nobel a chi pratica la letteratura come noi la conosciamo? A chi scrive e racconta storie, mentre negli ultimi anni siete riusciti a premiare due donne – Elfriede Jelinek e Annie Ernaux – che la letteratura la ammazzano di noia, quando non la fanno arrossire di vergogna? Siete riusciti a tirarla tanto in lungo che il sublime Philip Roth è morto, e quindi non più premiabile. Avete anche dichiarato che la letteratura americana è giovane e ha ancora ampi margini di crescita. Puro delirio, ma c’è un modo per rimediare. Premiate Joyce Carol Oates, classe 1938, 62 romanzi all’ultimo conteggio – l’ultimo, o forse già il penultimo, si intitola “Babysitter” (La nave di Teseo). Poi ci sono dieci romanzi scritti sotto pseudonimo, le poesie, i saggi letterari (qualcosa l’avranno pure tradotto in svedese).

