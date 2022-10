Salman Rushdie è il favorito per il Nobel per la Letteratura. Segui la diretta

L'anno scorso l'aveva vinto Abdulrazak Gurnah, romanziere originario della Tanzania, "per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo". Oggi alle 13 verrà assegnato il premio Nobel per la letteratura del 2022. Svetta tra tutti il nome di Salman Rushdie, colpito al collo con un coltello da un attentatore ad agosto scorso. Autore dei Versetti satanici, per i quali è stato condannato a morte dall'Iran dell'Ayatollah Khomeini. Ma tra i nomi papabili c'è anche il più controverso Michel Houellebecq, il grande scrittore francese di "Sottomissione" e “Serotonina”. Terzo tra i nomi più chiacchierati e gigante della letteratura è Cormac McCarthy: lo scrittore che ha dato vita alla Strada, libro diventato un classico, ha come unico ma considerevole scoglio quello di essere americano: non il profilo preferito dalla giuria, quindi.

Tra i candidati con qualche carta in meno si trovano il sempre presente Haruki Murakami e Margaret Atwood, la cui fama è esplosa dopo Il racconto dell'ancella e poi molto discussa per la sua firma su una lettera che esprimeva un'opposizione netta alla cancel culture (appello che ha trovato l'appoggio anche di Rushdie, tra gli altri). Si è fatto il nome di Don DeLillo, la cui ultima fatica, Rumore bianco, è stata da poco tradotta in una pellicola presentata alla Mostra del cinema di Venezia; ma anche quello di Annie Ernaux, autrice e femminista francese e di Amitav Ghosh, autore indiano estremamente attento ai temi del cambiamento climatico.