Salman Rushdie ferito al collo in un evento pubblico a New York

Lo scrittore era sul palco di una manifestazione nella città di Chautauqua quando un uomo lo ha aggredito. Non si conoscono le sue condizioni di salute. Fermato l'aggressore

Lo scrittore britannico di origine indiana Salman Rushdie è stato aggredito venerdì pomeriggio mentre partecipava a un evento pubblico nella città di Chautauqua, a New York. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo salire sul palco e colpire Rushdie. La polizia ha chiarito che l'aggressore – che è stato subito fermato e posto in custodia – lo ha colpito al collo con un arma da taglio. Non sono ancora state riferite le condizioni di salute dello scrittore.

Su Rushdie pende la condanna a morte lanciata nel 1989 dall'ayatollah Ruhollah Khomeini, il leader politico e religioso dell’Iran, per aver scritto il libro considerato blasfemo "I versetti satanici".

