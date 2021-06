"C'è una nuova Inquisizione degli offesi"

Era la festa di San Valentino del 1989 quando un libro scatenò una guerra culturale ancora in corso. Erano “I Versi Satanici” di Salman Rushdie, condannato a morte dalla fatwa di Khomeini. Librerie attaccate, traduttori accoltellati a morte, boicottaggi internazionali, l’opinione pubblica divisa fra chi era contro l’autore (i più), chi difendeva il diritto alla libertà di espressione (pochi) e lui che diventava per un decennio uccel di bosco. Se ne sarebbero visti di sequel di questa drammatica saga: Charlie Hebdo, Theo van Gogh, Mila e tanti altri.

Un anno fa, memore di essere stato quasi cancellato da quell’editto iraniano, Rushdie ha firmato la lettera su Harper’s contro la cancel culture, fenomeno nato in America e dalle conseguenze profonde in tutte le democrazie. Non passa giorno senza che un libro, uno scrittore, un oratore, un professore o una parola non sia cancellata.

