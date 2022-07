Dall'occhio alla mano. Così Tullio Pericoli trasforma i racconti in disegni

Con questo Un digiunatore di Franz Kafka, pubblicato come sempre dai tipi di Adelphi, Tullio Pericoli riprende il proposito iniziato nel 2017 con il suo La casa ideale di Robert Louis Stevenson: “Trasformare cioè un racconto in disegni e proporre questa versione con il testo a fronte”. Qualcosa in un racconto lo colpisce (potremmo dire lo “punge”) a tal punto da spingerlo a risolverlo, renderlo attraverso una serie di disegni che non hanno la pretesa di porsi come “traduzione” del testo, quanto come loro commento, o prolungamento immaginario, “figurabile”. L’impresa non è priva di rischi. Lo spiega lo stesso Pericoli nel “resoconto” che segue il racconto di Kafka, proposto qui nella storica traduzione di Anita Rho. Come permettere all’immaginazione di attivarsi, strofinandosi al testo in modo tale da produrre figure? Si deve opportunamente affrontare la pagina, letta e riletta negli anni, con occhi nuovi: “Partiamo dagli occhi. Quando leggiamo, il nostro cono visivo continua a spostarsi da sinistra verso destra, orizzontalmente, seguendo le righe scritte. Un movimento che a poco poco diventa automatico. Ma se vogliamo che le parole acquistino forma, dobbiamo innanzitutto trasformare quel movimento – che oltre agli occhi coinvolge, non so spiegare come, anche la mente – da orizzontale a onnidirezionale: la base del cono deve allargarsi enormemente, perdere la sua forma circolare, debordare e aprirsi al sopra, al sotto, a destra e a sinistra”.

