A Verona gli eroi moderni di Giacometti

Alberto Giacometti, Tête de Diego au col roulé, 1954 circa, bronzo, cm 34 x 13,5 x 13 Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Alberto Giacometti, Le chien, 1951, bronzo, cm 47 x 100 x 15. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Georges Braque, Nature morte à la langouste, 1948-1950, olio su tela, cm 162 x 73. Collezione Adrien Maeght © Galerie Maeght, Paris © Georges Braque by SIAE 2019

Marc Chagall, Devant le tableau, 1968-1971, olio su tela, cm 116 x 89. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Chagall ® by SIAE 2019

Alberto Giacometti, L'homme qui marche I, 1960, bronzo, cm 183 x 26 x 95,5. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Alberto Giacometti, La femme cuillère, 1926-1927, bronzo, cm 145 x 51 x 21. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Alberto Giacometti, L’objet invisible, 1934-1935, bronzo, cm 155 x 32 x 29. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Alberto Giacometti, Diego, 1946, matita su carta, mm 475 x 320. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Alberto Giacometti, Portrait de David Sylvester, 1962, matita su carta, mm 505 x 325 Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Alberto Giacometti, Femme debout, 1960, bronzo, cm 270 x 35 x 53. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Alberto Giacometti, Buste de Diego, 1954 circa bronzo, cm 26,5 x 20,5 x 11 Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (Francia) © Alberto Giacometti Estate / by SIAE in Italy 2019

Wassily Kandinsky, Noeud rouge, 1936, olio su tela, cm 89 x 116. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France)

Wassily Kandinsky, Isolément, 1930, olio su cartone, cm 70 x 49. Collezione Julien Maeght © Galerie Maeght, Paris

Joan Miró, Femme et oiseau, 1964, olio su tela, cm 162 x 130. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght © Claude Germain - Archives Fondation Maeght (France) © Successió Miró by SIAE 2019