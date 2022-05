Una notte con Kafka fra bordelli mancati e avventure senza avventura

Metti una notte al bordello con Kafka. Sì, proprio Franz Kafka. Al bordello del ghetto. “Non dimenticherò mai quel momento. Le puttane, i ruffiani, i clienti, la maîtresse… Kafka si mise a tremare, poi corse giù per le scale così velocemente che temetti si rompesse una gamba. Arrivato in strada si fermò e vomitò come uno studentello. La prima volta che lo vidi fu quando recitavamo a Praga nel 1911 e nessuno ne aveva mai sentito parlare. Venne dietro le quinte, innamorato di un’attrice da strapazzo. Appena lo vidi capii che mi trovavo in presenza di un genio. Ne sentivo l’odore, proprio come un gatto sente l’odore del topo. Così è cominciata la nostra amicizia”. Metti una notte immersi nel fumo denso di pipa e sigarette del circolo degli scrittori yiddish di Varsavia, bevendo tè coi biscotti e ascoltando questi e altri aneddoti variopinti mentre sgorgano dalla bocca – con dentiera di porcellana non perfettamente saldata – di Jacques Kohn, attore declinante del declinato teatro della capitale, uomo scalcagnato e finito, dandy degli straccioni dotato di monocolo, colletto alto all’antica e bombetta logora.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE