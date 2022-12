Scrivere o smettere di scrivere. Questo è il problema nell'Italia letteraria

"Potrebbe essere l’ultimo romanzo che scrivo, non so. Lo penso ogni volta”, ha detto qualche settimana fa Andrea De Carlo all’Ansa a proposito del suo recentissimo “Io, Jack e Dio” (La nave di Teseo) poco prima di impantanarsi in una serie di considerazioni da cognata numerologa assai meno interessanti della dichiarazione in sé, che pullula di significati profondi. Scrivere, non scrivere: l’Italia è un paese di esordienti che vogliono fortemente esordire, e poi ci mettono un’intera bibliografia a smettere. Aveva ragione Calvino quando sentenziava che “il primo libro non bisognerebbe mai averlo scritto”, e non solo perché è quasi sempre un monumento ai difetti scambiato per la prefigurazione dei tuoi pregi, ma perché, una volta che hai cominciato, rimettere il tappo sembra impossibile.

