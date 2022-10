Il nuovo gioco di specchi di Vila-Matas al Luna Park della letteratura

"Questa bruma insensata", l'ultimo romanzo dello scrittore spagnolo, è una ragnatela di non sensi e di eccesso di senso, il solito gioco di specchi a cui ci ha abituato

A vent’anni collaborava con un magazine e si inventava le interviste. Una, famosa, a Marlon Brando. Una a Nureyev (“Mi ritiro tra otto anni”). Una al regista Roviro Beleta. Alla fine nessuno si lamentava perché le finte risposte erano geniali. Si dice che in quel periodo studiasse diritto, avesse girato due cortometraggi ed eletto Witold Gombrowicz a suo faro dopo aver visto una sua foto, senza averne letto un solo libro. Insomma, sia come sia, una storia abbreviata di Enrique Vila-Matas è impossibile farla, sebbene sia questo il sottotitolo di un documentario, intitolato meno ambiziosamente “Una strana forma di vita”, che parla di lui. Cavaliere dell’ordine di Finnegan, uomo che contiene moltitudini ma soprattutto le espelle gloriosamente da se stesso trasformandole in letteratura grazie alla creazione e alla distruzione continua di un metaverso narrativo forte del suo contrario, Enrique Vila-Matas è uno scrittore indefinibile che scrive romanzi inconfondibili.