Chi vuol essere Masaniello, paragone immortale per tutti gli arruffapopolo

Non fatevi ingannare: nessuno dei cento volti con cui lo hanno raffigurato è veramente il suo. Ciascuno lo ha effigiato come più gli conveniva o gli piaceva. Né lasciatevi confondere dai cento volti – o forse mille – cui il suo nome è sovrapposto: per restare alle notizie degli ultimi giorni, è stato associato a Elon Musk, a Diego Armando Maradona, al deputato verde Francesco Emilio Borrelli e lo sarebbe a chi di voi domani decidesse, per esempio, di promuovere una petizione popolare per invertire il senso di marcia nella strada in cui abita. Alludiamo a Masaniello, il pescivendolo napoletano che capeggiò l’effimera rivolta contro i soprusi fiscali e sociali nel viceregno spagnolo per dieci giorni del luglio 1647, al quale il potere di vita e di morte conquistato all’improvviso diede alla testa e gliela fece perdere. Prima con la pazzia, poi in senso letterale. Osannato, deprecato e riosannato dalla stessa folla che lo decapitò e subito dopo lo pianse.

