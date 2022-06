E' di Bellocchio il romanzo più credibile sull'Italia di fine Novecento

Piergiorgio Bellocchio non c’è più da due mesi, e io non riesco ancora a immaginarlo morto. Di solito lo si dice di famigliari o amici stretti; ma Bellocchio per me non lo era, anche se ho avuto il privilegio di passare con lui un po’ di tempo. Mi è capitato lo stesso con Roberto Roversi. Entrambi gli scrittori hanno scelto di allontanarsi dall’industria culturale, stampando e distribuendo in proprio le loro riviste, i loro saggi o poemi, riluttanti a lasciarsi chiudere integralmente in un libro. E’ forse quest’opera a puntate, sempre in fieri, che si cerca i lettori uno per uno, a rendere i suoi autori inconciliabili con ciò che di irreparabilmente ufficiale e monumentale ha l’idea della morte?

