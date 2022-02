La fuga del padre, ucciso dallo statalismo che dirige le vite dei nostri figli

Non ho nulla contro la cosiddetta famiglia tradizionale, quella per intenderci con la madre ad accudire casa e figli e il padre fuori a provvedere alle necessità materiali della famiglia; ne vedo anzi le importantissime funzioni individuali e sociali; ma c’è un suo aspetto che considero nefasto: la lontananza affettiva del padre dai figli. Forse è per questa lontananza che la parola padre evoca in noi soprattutto il padrone e il patrimonio e assai meno il significato del proteggere e dell’avvicinarsi, entrambi derivati, secondo il grande filologo tedesco Jost Trier, dall’idea di pater in quanto “recinto” e quindi “recintare”.

