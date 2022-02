L'antisemitismo allontana gli ebrei dalla Francia

“Antisemitismo, paura quotidiana”, titola il Parisien, pubblicando un sondaggio esclusivo alla vigilia del viaggio del premier francese Jean Castex ad Auschwitz mentre Emmanuel Macron si recava a Oradour-sur-Glane, il villaggio dove i nazisti compirono un massacro. Il 45 per cento degli ebrei in Francia consiglia ai propri figli di tacere la loro religione e di nascondere i loro simboli per evitare insulti e attacchi. Nel suo editoriale sul Parisien, Eve Roger analizza l’origine di questo antisemitismo: ci sono, come sempre, i vecchi stereotipi di estrema destra, ma c’è soprattutto l’odio dei musulmani in nome della difesa dei palestinesi contro Israele. Non a caso è notizia di pochi giorni fa la chiusura di una moschea, l’ennesima, a Cannes, proprio a causa dell’antisemitismo predicato all’interno. Un antisemitismo arabo-musulmano, scrive il Parisien, che la sinistra finge di non vedere per paura di essere tacciata di “islamofobia”. Lo studio Fondapol (Foundation for Political Innovation) ha mostrato che il 25 per cento della popolazione francese nutre sentimenti antisemiti e che fra i musulmani la percentuale è del 42 per cento.

