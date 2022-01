Camminare vuol dire scontrarsi con meraviglia e inciviltà

Andando a piedi ci si stupisce e ci si adira, ci si sente orgogliosi della bellezza dell'Italia e ci si scopre delusi per un suolo così ferito. La quarta tappa del vagar per vulcani di Marco Pastonesi

Il Santuario della Madonna del Sorbo del quindicesimo secolo ma anche le ville di adesso spacciate per stalle nel Parco naturale regionale di Veio, le installazioni “Three gates of in-perfection” del ventunesimo secolo tra Campagnano e Formello ma anche l’archeologia industriale diventata luogo di abbandono e discarica sulla via di Monte Lupoli, i cocci etruschi e romani allo stato libero in una radura lungo il Lago di Martignano ma anche le lattine di bibite e birra e le bottiglie di acqua e vino e le mascherine antiCovid e i pannolini usati e i jeans stracciati e i cuscini sfoderati allo stato vandalico gettati – diciamo la verità – dovunque lungo strade comunali, provinciali e statali, la Valle del Baccano antichissimo cratere e poi lago ma anche l’attuale ristorante Il Baccanale specialità carne pesce e pizza sulla Cassia, il sentiero nel bosco lungo la cornice del Lago di Martignano ma anche le auto che sfrecciano sempre e dovunque oltre i limiti di velocità, i cavalli e le pecore e le mucche e le capre e i maiali vietnamiti allevati nella Valle del Baccano ma anche gli edifici color giallo canarino o rosa shocking o amaranto in aree dove si dovrebbe proteggere se non altro il buon gusto, le tagliate etrusche e romane che introducono nel Lago di Martignano ma anche il disboscamento dissennato in punti destinati a franare, il pungitopo e la cicuta nel sottobosco ma nello stesso sottobosco anche i sacchetti di plastica e le gomme di auto, e poi le sculture lignee di Angel ricavate sui ceppi spezzati e sui tronchi incendiati del Monte Chiodo ma anche ma anche ma anche.

La quarta tappa del Cammino dei vulcani, da Formello a Martignano, una ventina di chilometri spettacolari ma anche contraddittori. Pronti a stupirsi ma anche ad adirarsi, a sentirsi orgogliosi di una terra ancora così ricca ma anche a scoprirsi delusi per un suolo così ferito, a esaltarsi per tanta bellezza ma anche a soffrire per tanta inciviltà. Camminare significa (dovrebbe significare) conoscere e schierarsi, conoscere e lottare, conoscere e sostenere. Il ma anche è già una forma di rassegnazione, dunque di sconfitta. Irreparabile. Qui non esistono tempi supplementari. E indietro non si torna. E contro gli attacchi della barbarie bisogna adottare una difesa a catenaccio.

Per una volta chi va a piedi e chi va in bici devono scegliere percorsi diversi: i primi possono concedersi molta più natura. Comunque per tutti il finale è a lieto fine. Il Lago di Martignano (l’illustrazione è di Elisabetta Mitrovic), conquistato con una salita, si spalanca zitto, immobile, imperturbabile, affascinante a qualsiasi ora in qualsiasi stagione. Si dovrebbe ricominciare da qui, non ridursi lì. Chiudendo gli occhi per guardare oltre. Tendendo le orecchie per ascoltarsi dentro. E respirando a fondo: l’aria sa di buono, di puro, di autentico. Qui la solitudine è solenne. Come se fosse un fiordo norvegese, come se fosse un’isola scozzese, come se fosse un paradiso terrestre.

