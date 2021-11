La vita eccezionale di Georges Kiejman, il penalista più famoso di Francia

Calvo, alto, una faccia da ussaro, con mascella insistente, zigomi pronunciati, sguardo da saetta, due baffetti sulle labbra sottili, l’andatura imponente, era facile riconoscerlo Maître Kiejman. S’aggirava fra le strade del VI arrondissement col suo Burberry alla Simenon, la cartella di cuoio rigonfia, e il cappio di pashmina intorno al collo. Percorreva ad ampie falcate il tratto che separa la rue Jacob, dove abitava, dalla rue de Tournon, dove aveva il suo studio. A volte lo si vedeva spingere una carrozzina, quella della figlioletta, avuta a cinquant’anni da Laure de Broglie, principessa fin de race, discendente della grande aristocrazia francese, con ramificazioni sino a duca di Berry e più in su fino a San Luigi, convertita al giornalismo televisivo e diventata poi la sua terza o quarta moglie. George Kiejman non era solo il glorioso ex amante trentenne della cinquantenne Françoise Giroud, la regina della stampa francese, mollata dal fondatore dell’Express Jacques Servan Schreiber e salvata in extremis dal suicidio. Non era solo l’ex corteggiatore di Nicole Garcia, l’amico di Fanny Ardant e l’ex marito di Marie France Pisier, la bellissima, intelligentissima attrice, egeria della rivoluzione cubana e sorella dell’ex moglie di Bernard Kouchner, già fidanzata di Fidel Castro Évelyne Pisier, precipitata poi nella sordida storia di incesto per colpa del secondo marito Olivier Duhamel.

