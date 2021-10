L'ultimo segreto di Mitterrand è Claire, la giovane musa con la piccola moto 

“La chiama la sera stessa, alle 23.15. Litigano al telefono. Claire è arrabbiata con lui. Perché è rimasto solo un’ora a casa sua. E la vigilia, all’Eliseo, l’ha trascurata, non avendo terminato il discorso che doveva pronunciare in onore del fisico e dissidente russo Andrej Sacharov. Ha lavorato per tutta la durata del loro appuntamento. ‘Sei una musa’, le ha detto sorridendo, prima di cacciarla. ‘Non ci vediamo mai’, dice rammaricata Claire. ‘Ma sono stato più tempo con te che con Sacharov e Walesa (fondatore di Solidarnosc ed ex presidente della Polonia, ndr)!’, ribatte. Lei sospira: ‘Se pensate che questo mi lusinghi!’. Lui è deluso. ‘Lasciatemi!’, esclama bruscamente. ‘Perché dovrei farlo io?’, chiede Mitterrand. ‘Perché io non ne sono capace. Dobbiamo smettere. È troppo difficile’. ‘È giusto aver tentato l’impossibile’”. Il loro amore è durato otto anni, dal 1988 al 1996: lui era l’inquilino dell’Eliseo, François Mitterrand, lei una studentessa di diritto di cinquant’anni più giovane, una ragazza di provincia nata in una famiglia di destra, lontana dai circoli del potere, che un giorno del 1984 s’innamora follemente dell’uomo più importante di Francia, delle sue idee, della sua aura, della sua grandeur, accompagnandolo segretamente fino alla sua morte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE