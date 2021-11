Non chiamatelo vecchio. Il vintage è l'intensità della vita

Mi fermo ogni giorno davanti a una vetrina della via dove vivo. C’è un negozio sull’angolo. Non ci vedo mai nessuno dentro, ma molti – come me – si fermano a guardare. È un negozio di modernariato e in vetrina, disposti con gusto, ci sono dei televisori anni Sessanta di plastica arancione, qualche vinile e poi loro: i telefoni con la cornetta e il disco dei numeri. I miei genitori ne avevano uno grigio: era appoggiato su un mobile in anticamera. Componevo il numero della mia migliore amica ogni pomeriggio, prima di iniziare a studiare. La mano che girava sembrava un derviscio rotante. Mi sedevo per terra con la cornetta incastrata sotto il mento per quasi un’ora, o forse di più, fin quando non arrivavano le urla di mia madre e non avevo l’orecchio in fiamme. Cosa vedono gli altri che, come me, si fermano ogni volta davanti a quella stessa vetrina, accontentandosi di guardare? Si ritagliano il piccolo piacere di una rievocazione. Il vintage è un sentimento, diffuso in questa nostra epoca più che in altre. E’ quello che racconta, con la precisione dell’instancabile interprete della contemporaneità, Sabina Minardi nel suo Grande libro del vintage, uscito per Il Saggiatore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE